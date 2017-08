FRIDAY, AUG. 11

BRISTOL

ROCK 4 VETS. Vinyl Revolution, Spirit Shaker, Sonic Theory, Sabotage, and Beyond Purple (Jimi Bell’s tribute to Deep Purple and Whitesnake). To benefit the Bristol Chapter of the Disabled American Veterans. Over 21. Cash bar. The Polish American Club, 541 North Main St., Bristol. (860) 532-9896, cansfam@comcast.net.