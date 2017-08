MONDAY, AUG. 21

PLAINVILLE

PETER AND MARY JANE PELUSO. 7 p.m. Light and popular classics for the piano and accordion with selections sung by the Plainville Choral Society’s Youth Theater. Plainville, Public Library, 56 East Main St., Plainville. www.PlainvilleLibrary.org, (860) 793-1446.

THURSDAY, AUG. 24

BRISTOL

ANDY AND JUDY. 1 p.m. Folk duo. Manross Memorial Library, 260 Central St., Forestville. (860) 584-7790.