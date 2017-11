The final tallies from Bristol’s 2017 election

The official Election Day results in Bristol were:

MAYOR

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Ellen A. Zoppo Sassu (D) 7,433 59.33%

Ken Cockayne (R) 5,052 40.32%

Richard D. Kriscenski (W-I) 44 0.35%

TREASURER

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Mike J. Boguslawski, Sr. (D) 5,442 44.15%

Thomas O. Barnes, Jr. (R) 6,883 55.85%

COUNCIL MEMBER DISTRICT 1

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Gregory Robert Hahn (D) 2,477 26.35%

Joshua Medeiros (D) 2,462 26.19%

Eric Carlson(R) 2,172 23.11%

Anthony D’Amato(R) 2,289 24.35%

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Peter B. Kelley (D) 2,644 31.22%

David J. Preleski (D) 2,758 32.57%

Jodi Zils Gagne(R) 1,391 16.42%

Andrew Howe(R) 1,676 19.79%

COUNCIL MEMBER DISTRICT 3

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Mary B. Fortier (D) 1,896 28.43%

Brittany Barney (D) 1,529 22.93%

Cheryl Thibeault(R) 1,446 21.69%

Dave Mill(R) 1,797 26.95%

BOARD OF ASSESSMENT APPEALS

CANDIDATE PARTY / NAME VOTES VOTES %

Thomas J. Ragaini (D) 6,615 27.45%

Shirley A. Salvatore (D) 6,400 26.56%

Mary Alford (R) 5,844 24.25%

Stacey Raymond (R) 5,237 21.73%