Shamrock race results

Bristol Shamrock 5 Mile Road Race Sat March 17, 2018 || Chippens Middle School - Bristol CT Platt Systems Timing & Scoring - 38 degrees - Partly Cloudy Timing & Results by Plattsys Timing @ plattsys.com Overall Male : Spencer Johnson Overall Female: Mariah Mcphee ********************************************************************************************* PLATTSYS.COM - RESULTS ******************************************************************************************** OVERALL GUN DIVISION PLC Name A/S DIV CITY TIME PACE PLC/TOT BIB ==== ============================ ==== ===== ====================== ======= ====== ========= ====== 1 Spencer Johnson 20M M2029 Bristol CT 27:39 5:31 1/15 787 2 Brandon Leclair 21M M2029 Goshen CT 27:56 5:35 2/15 924 3 Patrick Daly 18M M1419 West Hartford CT 29:37 5:55 1/10 928 4 Ryan O-Connor 37M M3039 Bristol CT 29:43 5:56 1/24 916 5 John Snow 27M M2029 Cheshire CT 31:28 6:17 3/15 927 6 Michael Pasqualicchio Jr 24M M2029 Bristol CT 31:37 6:19 4/15 838 7 Patrick Rosin 36M M3039 Plantsville CT 32:39 6:31 2/24 865 8 David Ricciuti 49M M4049 Bristol CT 32:45 6:33 1/26 856 9 Michael Centoni 20M M2029 Bristol CT 33:41 6:44 5/15 732 10 David Buono 56M M5059 Unionville CT 34:25 6:53 1/26 723 11 Robbie Ouellette 44M M4049 Bristol CT 34:31 6:54 2/26 920 12 Mariah Mcphee 22F F2029 Bristol CT 34:47 6:57 1/20 828 13 Paul Rosenberg 39M M3039 Litchfield CT 34:50 6:58 3/24 864 14 Kevin Dawiczyk 47M M4049 Burlington CT 34:59 6:59 3/26 907 15 Ben Pare 41M M4049 Ellington Ct 35:19 7:03 4/26 837 16 Nemythe Lease 29F F2029 Bristol CT 35:40 7:08 2/20 810 17 Richard Braam 50M M5059 Farmington CT 35:45 7:09 2/26 719 18 Dominick Baraiolo 34M M3039 Bristol CT 35:45 7:09 4/24 708 19 Henry Rowland 37M M3039 Avon CT 35:56 7:11 5/24 866 20 Bryan Cassidy 34M M3039 Bristol CT 36:08 7:13 6/24 731 21 Patrick Day 43M M4049 Naugatuck CT 36:33 7:18 5/26 361 22 Benjamin Wadowski 16M M1419 Bristol CT 36:53 7:22 2/10 897 23 Mark Moriarty 50M M5059 Burlington CT 36:53 7:22 3/26 960 24 Geoffrey Krukar 41M M4049 Goshen CT 36:59 7:23 6/26 800 25 Zachary Sagendorf 24M M2029 Naugatuck CT 37:04 7:24 6/15 872 26 Matt DeMaio 46M M4049 Old Saybrook CT 37:13 7:26 7/26 748 27 Ryan Gimpl 37M M3039 Bristol CT 37:25 7:29 7/24 772 28 Logan Crowley 11M M1113 Bristol CT 37:32 7:30 1/4 739 29 Chris Roy 12M M1113 Bristol CT 37:56 7:35 2/4 914 30 Bridget Boucaud 44F F4049 Cheshire CT 38:02 7:36 1/30 961 31 MATHEW KOTCH 37M M3039 NEW LONDON CT 38:22 7:40 8/24 797 32 Rob Losee 20M M2029 Watertown CT 38:24 7:40 7/15 817 33 Andrew Barton 53M M5059 Bristol CT 38:29 7:41 4/26 930 34 Jason Pawlik 46M M4049 Bristol CT 38:42 7:44 8/26 840 35 Anthony Nardi 30M M3039 Plantsville CT 38:58 7:47 9/24 832 36 Erin Dillman 19F F1419 Bristol CT 39:22 7:52 1/1 751 37 Emily Deloge 20F F2029 Bristol CT 39:28 7:53 3/20 747 38 Richard Barone 41M M4049 Bristol CT 39:35 7:55 9/26 956 39 Rob Trottier 49M M4049 Bristol CT 39:53 7:58 10/26 906 40 Mark Rodriguez 45M M4049 Plainville CT 40:21 8:04 11/26 863 41 Matt Bossi 24M M2029 Bristol CT 40:27 8:05 8/15 917 42 Kevin McCormick 49M M4049 Bristol CT 40:37 8:07 12/26 913 43 Tom Levesque 47M M4049 Bristol CT 40:45 8:09 13/26 813 44 Stephanie Pancotto 27F F2029 Bloomfield CT 41:05 8:13 4/20 836 45 Nick Trottier 20M M2029 Bristol CT 41:11 8:14 9/15 306 46 Jon Cahill 31M M3039 Middletown CT 41:12 8:14 10/24 726 47 Brian Lachance 29M M2029 Southington CT 41:14 8:14 10/15 932 48 Peter Brouker 56M M5059 Bristol CT 41:21 8:16 5/26 721 49 Peter Rowland 37M M3039 Waterbury CT 41:49 8:21 11/24 867 50 Nora Llach 42F F4049 Easton CT 41:55 8:23 2/30 815 ================ WWW.PLATTSYS.COM DATA PAGE 1 ================ Bristol Shamrock 5 Mile Road Race Sat March 17, 2018 || Chippens Middle School - Bristol CT Platt Systems Timing & Scoring - 38 degrees - Partly Cloudy Timing & Results by Plattsys Timing @ plattsys.com Overall Male : Spencer Johnson Overall Female: Mariah Mcphee OVERALL GUN DIVISION PLC Name A/S DIV CITY TIME PACE PLC/TOT BIB ==== ============================ ==== ===== ====================== ======= ====== ========= ====== 51 Jeremy Leifert 42M M4049 Torrington CT 42:02 8:24 14/26 812 52 Brian Le Suer 58M M5059 Hopkinton MA 42:04 8:24 6/26 809 53 Blair Balchunas 29F F2029 Southington CT 42:07 8:25 5/20 951 54 Ryan Biggs 14M M1419 Harwinton CT 42:33 8:30 3/10 715 55 Owen Cornish 25M M2029 Bristol CT 42:48 8:33 11/15 735 56 Frank Tavera 54M M5059 Bristol CT 43:02 8:36 7/26 887 57 Erica Trenholm 24F F2029 Manchester CT 43:10 8:38 6/20 890 58 Bruno Pasqualucci 57M M5059 Seymour CT 43:21 8:40 8/26 839 59 Rohan Koshy 17M M1419 Bristol CT 43:24 8:40 4/10 796 60 Matthew Fluharty 25M M2029 South Windsor CT 43:25 8:41 12/15 763 61 Kathleen Boccia 27F F2029 Glastonbury CT 43:25 8:41 7/20 953 62 Josh Cremeans 32M M3039 Burlington CT 43:32 8:42 12/24 737 63 Mitchell Peterson 15M M1419 Bristol CT 43:36 8:43 5/10 843 64 Justin Chowaniec 14M M1419 Harwinton CT 43:37 8:43 6/10 733 65 Heide Tarchini 56F F5059 Bristol CT 43:40 8:44 1/16 886 66 Kevin Fornal 38M M3039 Mystic CT 43:45 8:45 13/24 911 67 Mike Schieb 30M M3039 Colebrook CT 43:46 8:45 14/24 876 68 Lee Falk 49F F4049 Bristol CT 44:02 8:48 3/30 760 69 Dave Hinchey 34M M3039 Meriden CT 44:12 8:50 15/24 779 70 Christian Siegel 37M M3039 Bristol CT 44:32 8:54 16/24 878 71 Marty Kozlak 50M M5059 Torrington CT 44:37 8:55 9/26 799 72 Doug Wiegert 59M M5059 Bristol CT 44:40 8:56 10/26 901 73 Chris Arnold 31M M3039 Manchester CT 44:45 8:57 17/24 704 74 Elizabeth Toth 36F F3039 Ashford CT 45:01 9:00 1/24 889 75 Lauren Riordan 30F F3039 BRISTOL CT 45:04 9:00 2/24 860 76 Sharon Czako 31F F3039 Plainville CT 45:05 9:01 3/24 743 77 Bill Sagendorf 52M M5059 Naugatuck CT 45:05 9:01 11/26 873 78 Matthew Keane 42M M4049 Simsbury CT 45:13 9:02 15/26 789 79 Kelsey Sobestanovich 24F F2029 SOUTHINGTON CT 45:24 9:04 8/20 882 80 Paul Crossley 53M M5059 Berlin CT 45:33 9:06 12/26 738 81 Gregory Bombassei 56M M5059 AVON CT 45:44 9:08 13/26 716 82 David Moon 55M M5059 Oviedo FL 45:58 9:11 14/26 831 83 Wally Squier 63M M6069 Manchester CT 46:01 9:12 1/9 954 84 Ryan Broderick 33M M3039 Bristol CT 46:04 9:12 18/24 720 85 John Bourgault 56M M5059 Avon CT 46:04 9:12 15/26 718 86 Jennifer Keyo 35F F3039 Canton CT 46:07 9:13 4/24 793 87 CARLA SILVA 40F F4049 Unionville CT 46:09 9:13 4/30 879 88 Jessica Stewart 45F F4049 Harwinton CT 46:17 9:15 5/30 885 89 Terry Hoffman 51F F5059 Southington CT 46:23 9:16 2/16 780 90 Amanda Linsley 35F F3039 Naugatuck CT 46:30 9:18 5/24 814 91 Preecha Khamtha 57M M5059 Cromwell CT 46:32 9:18 16/26 794 92 Lori Espinosa 48F F4049 Farmington CT 46:41 9:20 6/30 757 93 Sarah Simpson 37F F3039 West Lebanon NH 46:53 9:22 6/24 880 94 Lindsay Mazza 30F F3039 Redding CT 46:57 9:23 7/24 823 95 Armin Hauer 53M M5059 Bristol CT 47:06 9:25 17/26 777 96 Paul Kovaleski 64M M6069 Burlington CT 47:06 9:25 2/9 798 97 Kerry Biggs 43M M4049 Harwinton CT 47:11 9:26 16/26 714 98 Elizabeth Beattie 38F F3039 Bristol CT 47:12 9:26 8/24 711 99 THOMAS Langer 18M M1419 BURLINGTON CT 47:28 9:29 7/10 806 100 Kyle Winalski 19M M1419 Farmington CT 47:38 9:31 8/10 902 ================ WWW.PLATTSYS.COM DATA PAGE 2 ================ OVERALL GUN DIVISION PLC Name A/S DIV CITY TIME PACE PLC/TOT BIB ==== ============================ ==== ===== ====================== ======= ====== ========= ====== 101 Robert Cush 31M M3039 BRISTOL CT 47:41 9:32 19/24 742 102 Jonathan Sousa 31M M3039 Monroe CT 47:43 9:32 20/24 883 103 Jennifer Saucier 39F F3039 BRISTOL CT 47:59 9:35 9/24 875 104 Julia Darcy 32F F3039 Bristol CT 48:01 9:36 10/24 965 105 Bernie Gillis 62M M6069 East Haddam CT 48:08 9:37 3/9 770 106 Meredith McLaughlin 21F F2029 Farmington CT 48:09 9:37 9/20 826 107 MICHELLE Vecchio 47F F4049 Burlington CT 48:11 9:38 7/30 892 108 Jill Ahern 62F F6069 West hartford CT 48:11 9:38 1/5 701 109 Maureen Gillis 62F F6069 East Haddam CT 48:12 9:38 2/5 771 110 Erich Wenis 45M M4049 Woodbury CT 48:17 9:39 17/26 899 111 Kate Kelley 27F F2029 Meriden CT 48:21 9:40 10/20 790 112 Rosemarie Nyborg 59F F5059 Plainville CT 48:26 9:41 3/16 833 113 Dawn Werneck 71F F7099 Bristol CT 48:29 9:41 1/1 962 114 Scott Sweeney 49M M4049 Terryville CT 48:37 9:43 18/26 922 115 Sarah White 43F F4049 Bristol CT 48:44 9:44 8/30 929 116 Sheryl Ouellette 40F F4049 Bristol CT 48:44 9:44 9/30 835 117 Heidi Pope 57F F5059 Moodus CT 48:46 9:45 4/16 845 118 Terry Watson 48F F4049 Southington CT 48:49 9:45 10/30 898 119 Mark Russell 48M M4049 Newington CT 48:57 9:47 19/26 871 120 Julie Ferry 44F F4049 Wolcott CT 49:06 9:49 11/30 762 121 Christine Johnson 30F F3039 Plymouth CT 49:06 9:49 11/24 786 122 Sheila Bassett 52F F5059 Cheshire CT 49:13 9:50 5/16 710 123 Kathy Loukoumis 47F F4049 Bristol CT 49:13 9:50 12/30 818 124 Mark Dobrowolski 55M M5059 Watertown CT 49:14 9:50 18/26 752 125 Chris Porrini 35M M3039 Bristol CT 49:19 9:51 21/24 846 126 Alysia Krzanowski 23F F2029 Suffield CT 49:23 9:52 11/20 801 127 Smith Kidkarndee 34M M3039 Glastonbury CT 49:24 9:52 22/24 795 128 Justin Lacouture 16M M1419 Bristol CT 49:59 9:59 9/10 803 129 Kevin O'Connor 50M M5059 Bristol CT 50:13 10:02 19/26 834 130 Ken Neumann 60M M6069 Burlington CT 50:20 10:04 4/9 964 131 Phil Kenyon 60M M6069 Farmington CT 50:21 10:04 5/9 792 132 Devra Daigle 41F F4049 Manchester CT 50:37 10:07 13/30 744 133 Kacy Zaborowski 29F F2029 East Hampton CT 50:37 10:07 12/20 905 134 Andrew Wyzga 59M M5059 Plainville CT 50:41 10:08 20/26 904 135 Marcia Fernance 43F F4049 Bristol CT 50:55 10:11 14/30 761 136 Gary Bodley 50M M5059 Colchester CT 50:59 10:11 21/26 923 137 Samantha Verbickas 37F F3039 Torrington CT 51:14 10:14 12/24 895 138 Melissa Miller 44F F4049 Willington CT 51:31 10:18 15/30 830 139 Patrick Gormally 78M M7099 Litchfield CT 51:35 10:19 1/1 957 140 Tyler Kiszka 11M M1113 Farmington CT 51:50 10:22 3/4 918 141 Megan Marino 29F F2029 Farmington CT 51:54 10:22 13/20 821 142 Chris Butwill 49M M4049 Burlington CT 52:13 10:26 20/26 724 143 Todd Gardner 49M M4049 Golden's Bridge NY 52:14 10:26 21/26 768 144 Paula Frohn 57F F5059 Bristol CT 52:20 10:28 6/16 765 145 Mindy Demarest 32F F3039 Bristol CT 52:25 10:29 13/24 749 146 Jemn Forman 45F F4049 Farmington CT 52:31 10:30 16/30 764 147 Kelly Neumann 28F F2029 New Britain CT 52:58 10:35 14/20 963 148 Brian Labbe 43M M4049 Bristol CT 53:05 10:37 22/26 802 149 Carmine Sesto 26M M2029 New York NY 53:07 10:37 13/15 877 150 Kaitlin Losee 27F F2029 Middletown CT 53:20 10:40 15/20 816 ================ WWW.PLATTSYS.COM DATA PAGE 3 ================ OVERALL GUN DIVISION PLC Name A/S DIV CITY TIME PACE PLC/TOT BIB ==== ============================ ==== ===== ====================== ======= ====== ========= ====== 151 Hope Stanford 47F F4049 Bristol CT 53:34 10:42 17/30 884 152 Courtney Mangum 30F F3039 Bristol CT 53:55 10:47 14/24 820 153 Jeffrey Verbickas 39M M3039 Torrington CT 53:58 10:47 23/24 894 154 Colleen Budzinski 57F F5059 Sandy Hook CT 54:36 10:55 7/16 722 155 Shawna Wirkus 31F F3039 West Haven CT 54:42 10:56 15/24 903 156 Chiara Ramos 55F F5059 Plainville CT 55:09 11:01 8/16 850 157 Lynn Everett 59F F5059 West Hartford CT 55:09 11:01 9/16 759 158 David Lawrence 55M M5059 Norfolk CT 55:17 11:03 22/26 808 159 Caitlin Lawrence 26F F2029 Bristol CT 55:17 11:03 16/20 807 160 Willis Knight 28M M2029 Terryville CT 55:25 11:05 14/15 921 161 Beth Cummings 35F F3039 Bristol CT 55:30 11: Bristol CT Platt Systems Timing & Scoring - 38 degrees - Partly Cloudy Timing & Results by Plattsys Timing @ plattsys.com Overall Male : Spencer Johnson Overall Female: Mariah Mcphee OVERALL GUN DIVISION PLC Name A/S DIV CITY TIME PACE PLC/TOT BIB ==== ============================ ==== ===== ====================== ======= ====== ========= ====== 201 Dylan Howland 10M M0010 Bristol CT 1:05:34 13:06 1/1 783 202 Melissa Santos 37F F3039 Southington CT 1:05:42 13:08 22/24 874 203 Jessica Arnold 31F F3039 Manchester CT 1:05:42 13:08 23/24 705 204 Crystal Howland 42F F4049 Bristol CT 1:06:10 13:14 29/30 782 205 Mary Ellen Perry 47F F4049 Tariffville CT 1:06:11 13:14 30/30 842 206 Thomas Holman 64M M6069 East Hampton CT 1:06:31 13:18 8/9 781 207 Natalie Carlin 30F F3039 Burlington CT 1:06:40 13:20 24/24 728 208 Brett McQuiggan 35M M3039 Bristol CT 1:06:52 13:22 24/24 829 209 David Goldwerd 42M M4049 Glastonbury CT 1:07:17 13:27 25/26 773 210 Mike Koch 65M M6069 Naugatuck CT 1:10:54 14:10 9/9 958 211 Steven Theriault 56M M5059 Plantsville CT 1:16:40 15:20 26/26 888 212 Elisabeth Hayward 51F F5059 Berlin CT 1:16:41 15:20 16/16 778 213 Paul Gagnon 43M M4049 Bristol CT 1:39:36 19:55 26/26 767 ************************************************************************************* PLATTSYS.COM RESULTS *************************************************************************************

