Bristol Central Class of 2018

Bristol Central High School Class of 2018 is:
Gabriele Abramczyk, Joseph Michael Acampora, Cesar David Acosta, Lewis Acosta, Nana Ekua Ossey Affainie, Preston Dale Akerley, Joseph Luke Allaire, Elizabeth Alvarez, Kyrie Andrews, Stephanie Melissa Antonio, Jayce T. Antrum, Alex Arango, Amani Abele Ashley, Tahsin Oruc Aslan, Aliyah Nicole Atkinson, Victoria Faith Balboni, Alex Earl Balfour, Alexis Javier Barbosa, Mollie Lauren Barkoski, Tiffany Ann Bartlett, Alyssa M. Bartley, Victoria Benites, Isaiah Matthew Bernazal, Alex Bernier, Brandon James Bianca, Robert James Bibisi, Ethan Blackwood, Audra Elizabeth Blake, Camren G. Blauvelt, Kyle Devon Boibeaux, Jose Bonaparte III, Evarista Renee Bonilla, Jalen John Boxley, Avery Michael Braga, Angelyca Rose Brevetti, Carlos A. Brown, Spencer Patrick Brunet, Taylor Elizabeth Brunet, Alexa Bugryn, Zackery J. Bunker, Jorge Luis Burgos Velez, Neftali Cabiya, Joshua J. Cahill, Devin Kade Camden, Alexis Jean Campbell, Dorsye Asusena Cantarero, Sydney Elizabeth Capezzone, John Carlos-Samuel Caraballo, Xia’ian Aloni Carrasco, Joshua Carrasquillo, Kyle N. A. Cassidy, Samantha Catucci, Mersadez Maria Aida-Iris Chaleman, Brent Michael Chamberland, Kaitlyne Anne Clark, Kenneth Ryan Cockayne, Janelly Marie Colon, Jayshlanie Yvellise Colon, Joshua James Cordero, Terrence James Cote, Zachary Tyler Cote, Alexia Rose Cox, Elizabeth Cox, Morgan Michelle Crumrine, Meghan Michelle Curtis, Chloe Adele Cyr, Jorden Joshua Cyr, Madison Joan Cyr, Timothy James Cyr, Cecilia Dallaire, Rautinet T. Dam, Hunter Michael Daniele, Dylan Daniels, Devon James Dawson, Andreia Faith DeAngelo, Giuliana Marie DeFilippis, Josue Joel DeJesus, Jake Antonio Dell’Aera, Marcello J. Delvalle, Desmond Christian DeVille, Randall Bruce Devoe Jr., Emmanuel E. Diaz-Rodriguez, Derek W. DiCicco, Ryan Edward DiNoia, Nataly Nicole Domitrz, Hunter Mark Drapeau, Nicholas Patrick Dumond, John Duncan, Jacob Alexander Dunphy, Aidan Tyler Dutkiewicz,
Mayar Eli, Giuseppe Esposito, Adam Ewart, Madison Lorraine Faulds, Jasiel Marie Feliberty Melecio, Oskar Fernandez, Megan Lynn Ferraro, Corey John Finn, Jaylytsa Flecha Medina, Jokarly Flete Gomez, Joseph Frechette, Trey Frechette, Lucas Dominick Gajecki, Cadre Xavier Garcia, Dyamond Jennelle Garcia, Isaiah Sunny Garcia, Andrew Ryan Gauvin, Debrah A. Gerena, Sophia Eve Gomez, Joseph Micheal Gonzalez, Abigail Madeline Goralski, Alexandra Lily Goralski, I’deara Gordon, Mason Kenneth Graff, Kristopher Heinz Grocholl, Sarah Rose Guerin, Michael Fabian Guzman, Sophie Anne Hale, Damar David Hamilton, Jacob Robert Harvey, Savanna Irene Hazelwood, Dathan J. Hickey, Paige C. Hinton, Ryan Thomas-Tae Hislop, Victoria Kelsey Hunt, Andrew Robert Iffland, Kaya Jackson-Singleton, Destiny Jimenez, Desarae Raquel Johnson, Taylor Marie Johnson, Emily Marie Jusino, Marcus Anthony Kabel, Kamil W. Kalinowski, Michael Kaminski, William David Kargle, Christopher J. Keller, Aubrey Anne Kelley, Brett Kempton, Naniloha Danell Keyes, Pat Kjornrattanawanich, Zakary J. Klimkoski, Cassidee Faith Knapik, Eric Dale Knox, Alexander Koci, Magda Kozlowska,
Aimee-Lee Alexia Lamanna-Chasse, Noah Andre Langlais, Alexander C. Lape, Alexis Victoria Lape, Emily Jessica Lemek, Mackenzie Kelly Lindroth, Giselle Lorenzo-Ruiz, Kiana Kimberely Love, Kory Matthew Luba, Ashley Ellen Macdonald, Derrick Mackiewicz, BettyAnn MacMillan, Damian Andrew Mahaffy, Elizabeth Manzone, Eliezer Martinez, McKenna Matthews, Aliya Skye McClelland, Kevin Mejia-Balbuena, Abner Melendez, Destiny Melton, Mikayla Rose Milhomme, Isaiah Jordan Miller, Gabriel Orion Misluk, Kimberly Marie Molina, Nahiomy Montijo Velez, Aliyah Morse, Katelyn Cheyanne Mullock, Austin Tyler Nadeau, Jacob Cameron Nelson, Selena Norton, Makenzie R. O’Brien, Brianna Olandt, Shazara Marie Orama Colon, Elijah Ortiz, Jose Ortiz Jr., John Nicholas Osuch, Carissa Marie Ouellette, Christian Manuel Pabon, Nelson Pabon, Marlon D. Paltoo, Gabriela Alisia Paredes, Payton Elise Pechulis, Alexis Monique Pelletier, Amber R. Pelletier, Bella Christine Pender, Isaiah Perez, Destiny Reyanne Perry, Cassidy Rae Peters, Robert Peterson, Alexis M. Piccirillo, Sydney R. Pina, David William Pineda, Noah Jeffrey Plantamuro, Taylor Lynn Plourd, Isaiah Matthew Plourde, Alyson Shea Policarpio, Sarina Rose Pompei, Jason Dean Porrini Jr., Malakai Elijah Powell, Dante Emilio Prado, Steffanie Amber Pratt,
Abdul Rafay, Olivia Noel Rajotte, Fabian Ramirez, Tahlia G. Ramos, Cameron Lamar Randall, Rachel Taylor Raymond, Sierra Reed, Jonathan Valentin Rindfleisch, Angelica Marie Rivera, Elizabeth Marie Rivera, Analyse Taylor Rodriguez, Scarlett Ruby Rodriguez, Juan Pablo Rodriguez Latorre, Anthony Michael Rosa, Matthew Christopher Roy, Nathan Roy, Chanttel Enid Ruiz, Shabeer Sajid, Kristopher Arthur Salls, Richard Evan Santana, Kyle Thomas Santos, Cedell Nakita Sapp, Kylie Mae Sassu, Brianna Maria Saverino, Deven Gerard Scott, Rebecca Nichole Sears, Jacob A. Senick, Jenna Marie September, Marice Anna Severino, Anastasia Belle Shepherd, Zoe Anise Sinclair, Hannah M. Slowkowski, Hayley Madison Smith, Taylor Lea Soucy, Sierra Southworth, Jaekwon L. Spencer, Amanda Nicole St. Pierre, Kyleigh M. Stone, Stephanie Suon,
Owen John Tacinelli, Raymond Tattersall, Soriya Yorn Tep, Jordyn Alyssa Testa, Kimberly Thai, Jake Ronald Therrien, Destiny Torres, Christopher Nathaniel Trelli, Nathalia Trujillo-Sanchez, Titania Mnemosynie Turtem, Gabriel Patrick Updegraff, Hayden Utley, Dorotka Varela, Lindsey Ann Verbitsky, Alyssa Ann Voisine, Stephen R. Warkoski, Jakhi Devon Washington, Tanysha Louise Washington, Timothy R. Webb, Chase Thomas Wescott, Nigel Winston West, Brendan Robert White, Jacob White, Norman Edward Whitney, Shy-Ann Elizabeth Whitten, Dillon Willis, Meghan Lyndsay Woolley, Monica Paige Woolley, Jamal Anthony Wynn, Justin Thomas Yetke, Harland Duane Zeno III, Collin M. Zukowski, Iryna M. Zyma.