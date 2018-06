Bristol Eastern Class of 2018

The Bristol Eastern High School Class of 2018 is:

Shaima Hani Abuhussein, Alexander A. Acevedo, Christian Antonio Adorno, Amal Mohamed Ahmed, Dylan Joseph Albright, Marc Anthony Aldana, Josean Aviles, Maria Christina Baez, Alondra Del Mar Barbosa, Philex Lee Barriault, Keegan James Bartis, Alexander Ryan Bartucca, Jason Joseph Battistoni, Nathan Joseph Beaudet, Alexander Wolfe Beckwith, Bryce Austin Beebe, David Christian Beicke, David Ryan Bernier, Samantha Paige Berube, Amy Bhagaloo, Jessica Bhagaloo, James Patrick Bishop, Jordyn Alice Bonville, Natalie Michelle Boria, Madelyn Rose Bourassa, Skylar Bean Bourbeau, Chloe Elizabeth Bourgoin, Emily Lynn Brandi, Isabella Mary Britt, Valerie Christine Bush,

Tyler John Camisa, Ashley Rose Caron, Shane Dominick Caron, Nicholas Anthony Carrozza, Adam Ronald Case, Valareese Lisa Cecil, Jade Nicole Cefaly, Andrew Jaeson Cercone, Jordon Gavin Champagne, Evan James Chipman, Courtney Jean Clark, Garrod Chase Clute, Rajon Dimario Collins, Andrew James Consalvo, Noah Dyami Corliss, Kristen J. Cormier, Nicholas Joseph Cote, Celena Naomi Cross-Alamo, Nicole Maria Cuevas, Shannon Rose Cully, William Dylan Cushing, Lucas John Cutler, Matthew John Daigle, Ryan Michael Dall’Aste, McKenna Rae Damiano, Sarah Elizabeth Daniels, Brooke Vanessa Dauphinee, Justin Michael Davies, Emily De La Torre, Azelia Deleon, Christian James Deltano, Alex Jay DeNote, Jack Anthony DeNote, Hailey Elizabeth Deschamps, Zoe Meghan DiChello, Julia Rose DiMattia, Emily Ann Douglas, Cassandra Jodie Doyon, Grace Ashley Dubois, Lauren Grace Dudzinski, Jason Paul Dumont, Alexandre Durand, Caitlin Dionne Farken, Macy Grace Fernance, Benjamin Joseph Ferraro, Linda Marie Ferreira, Jordan Louise Fitzsimons, Amari Jenele Floyd, Dayton Ryder Forges, Madison A. Fostervold, Cory Michael Fradette, Ethan Ross Friedman,

Kara Gabrielle Friedman, Emily Allison Gdovin, Angela Genovesi, Matthew John Girard, Janeliz Gonzalez, Tanisheanna Marie Gonzalez, Andrew Jacob Gorneault, MacGregor Louis Goulet, Kyle James Grady, Kendall M. Graham, Rachel Lynn Grivois, Emma Kathryn Guilmette, Tina Guo, Kayla Marie Hardin, Emily Elizabeth Hayes, Zanaii Niche Hickey, Zachary Robert Hill, Josephine Rao Hintz, Rebecca Hopkins, Steven Robert Hopkins, Angelika Horvath, Dayna Beth Houle, Jaxon Alexander Hoyt, Kayla Marie Irvin, Justin Joseph Jacques, Miranda Rose Janick, Olivia Rose Jankowski, Rachel Elizabeth Jappinen, Peter Jamie Jeski-Robinson, Kaylah Nyesha Jewell, Hope Celia Johnsky, Sophie Paige Johnsky, Nicholas Joseph Jones, Tyler John Jones, Nicolas Sebastian Kaczan, Hope Ann Kaluzny, Fadima Kamano, Anthony Leng Kim, Tyler Matthew King, Noah Louis Klemonski, Raechel Danette Klouda, Lacey Morganne Knox, Jia-lin Kayla Koh, Ariza Kolloverja, Anna Korpanty, Rohan Koshy, Thaddeus Jack Kutarba, Rachel Irene LaBarre, Nicholas Ryan LaBelle, Nathaniel Jay Laboy, Donato Jax Laferriere, Jake Thomas Lafferty, Breanna Jean LaFleur, Joshua Michael LaFleur, John Anthony Landry, Callie Rose Laprise, Julianna Rose Larue, Eric Joseph Latko, Sean Nicholas Lavoie, David Michael Leba, Dylan Raymond Levesque, Logan Joseph Levesque, Gina Carol Lombardi, Thomas William Lombardi, David Alexander Lopez, Domenik Dismus Losacano, Paige Elyce Lowrey, Anthony Lawrence Lubrico, Sabrina Marie Lumbra, David Nicholas Luukko,

Hannah Grace Maghini, Sarah Taylor Maglio, Hidekel Jesus Mangual, Samantha Jean Martel, Gabrielle Ginette Martin, Jaicelynn Keli Martin, Karly Lyn Martin, Nicole Mary Martinez, Kaylie Marie Deanna Masi, Tyler Justice Mason, Aaron Christopher Matthews, Maura Kelly McCormick, Alexandra Grace McMahon, Brendan Joseph McMahon, John Daniel McPhee, Tyler Jacob Melecio, Alexander Thomas Mika, Sean Christian Lagamson Millare, Zachary Matthew Miller, Michael Sipe Miskell, Ashlie Lynn Moderacki, Karlie Ann Moderacki, Sabrina Brianna Muccino-Salgado, Collin James Mulcunry, Keagan Joseph Mullan, Carly Francis Myers, Thomas Andrew Nardi, Nicole Marie Nogiec, Joshua Thomas Nohilly, Brianna Ashley Norton, Julia Madeleine O’Leary, Austin James O’Meara, Christian Luis O’Neill, Skyler William Ogonowski, Michael David Onofrio, Jhoan Alexander Ordonez, Aaron John Orie, Lizabeth Marie Orsi, Milenis Lean Ortiz Ramos, Dillon Andrew Ortiz, Fiona Sky Pare, Sara Jane Parish, Andre’ Paul Pelletier, Wisnamary Perez Vazquez, Chelsea Perez, Megan Catherine Perry, Isaiah Timothy Petteway, William Joseph Phillips, Jonathan James Pierce, William Michael Pierce, Bruce Allen Pinette, Sofia Plaku, Marie Anne Plourde, Mason James Poirier, Abigail Erin Poznanski, Angela Nicole Prokop, Travis Xavier Purvis, Ocean Rose Rahmankhan, Jacob Ryan Reynolds, Heather Danielle Ritchie, Silvio Rivera, Britney Amber Rokosa, Kenneth Atwood Rondeau, Nicholas Logan Ropp, Arianna Edith Rudolph, Julio Angel Ruiz,

Damani Frankie Samuel, Nathan Thomas Sandstrom, Maggie Elizabeth Santacroce, Kathiria Santana-Francis, Elvin Yamil Santiago, Naysha Yariana Santiago, Yaleska Dayan Santiago, Jennifer Alexandra Santos, Cedell Nakita Sapp, Cheyenne Ciara Sargent, Kayla Leanne Savage, Amelia Claudette Schrager, Samantha Lynn Schuelke, Colin Rey Scinto, Michael Shepard, Nolan Wallace Short, Nathan John Silva, Kasey Anne Simpson, Emily Rose Skinner, Dempsey Rae Skovich, Zoe Ann Smyth, Irissa Juliette Soto, Jenna Nicole Soucy, Miya Rose Spinella, Natalie Stypulkowski, Rachel Joyce Szabo, Katelynn Marie Szubka, Edison Luke Szymanski, Jacob Carter Taillon, Camryn James Tate, Thomas James Tefoe, Sara Theresa Teodoro, Kaylee Elaine Thorpe, Jason Tyler Tompkins, Sara Marta Tyminski, Tyler James Varasconi, James Arthur Varley, Destiny Fransline Vega, Mariah Avianna Vega, Alex Vincent Vertefeuille, Haley Christine Vess, Stephanie Marie Vita, Alexis Marie Waag, Elizabeth Marie Walden, Tyler Joseph Wasta, Savannah Jade Watts, Sierra Lee Watts, Mykala Denise Wedler, Ethan Joseph Weisbecker, Ian Andrew Wessels, Hannah Rose Wheelock, Justin David White, Sienna Olivia White, Justin Andrew Wietrzykowski, Sienna Elizabeth Wilkie, Lyle Edward Winiarski, Ian Thomas Wishart, Logan Edwin Wojnarowski, Bruce Michael Worley, Lauren Grace Wrisley, Emilee Mee-Jin Wuesthoff, Victoria Nalubwama Wuesthoff, Kelsea Rose Larson Wyrebek, Rei Xhindole, Brianna Ann York, Natalie Marie Zayas, Halle Anne Zebrowski