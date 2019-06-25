Graduating class of Bristol Eastern

Bristol Eastern High School’s Class of 2019 is:
Michael Charles Adames, Zachary James Adkins, Abdulrahman Emmad Al Juburi, Olivia Grace Allen, Ashley Marie Aponte , Jack Andrew Armstrong, Preshes Diamond Ashley-White, Danielle Karen Bairrington, Darnell Courtney Barnes, Briana Taylor Barrow, Kayla Marie Barrow, Adam Walter Beaudet, Olivia Marcia Beaudoin, Emily Grace Belanger, Tiana Marie Bell, DeQwon Antonio Bentley, Nana Akua Bimpong, James Patrick Bishop, Amber Noel Blais, Brandon James Blais, Cody Noah Blais, Jason Patrick Blake, Valerie Nicole Blanchard, Ashley Kayla Bouchard, Jacobi Rheal Bouchard, Amari Rose Boyd, Patrick John Brady, Nicholas Louis Brandi , Christopher Oswaldo De Jesus Bravo Chavez, Alexandria Lemieux Briere, Linda Leanne Brown, Kasey Ann Buchas, Katie Lynne Bussolini, Juan Gabriel Calderon, Delaney Lucia Campisano, Mario Alberto Campos, Donovan Jules Carey, Adam David Caron, Nathaniel Jeremiah Carothers, Jhonny Gabriel Carreno, Katherine Chelsea Carter, Emily Rose Cavanaugh, Jordan Alexis Cefaly, Hannah Joan Chadeayne, Nuo Chen, Benjamin David Chiasson, Shalissa Glorie Cintron, Sonya Evel Cistulli, Rebecca Lynn Clauss, Fabricio Alexander Coello Lopez , Alexis Kayla Collette, Paola Cristal Colon Carattini, Willie James Cooper, Sierra Rose Cote-Adams, Kaitlyn Renee Couture, Myah Marie Croze, Mariya Fayth Cruz,
Catherine Elizabeth Dailey, James Aleksander Dauphinee, Chase Joseph Deprey, Alexandra Rose DiMattia, Taylor Marie Domingue, Drew Michael Dossias, Lily Theresa Dowling, Jalen Tara Drzewiecki, Marisa Taryn Drzewiecki, Isaac Malique Dubay, Tyler Christopher Dubois, Luke Jean Dubrosky, Jagger Dylan Duquette, Tyler Nicholas Duquette, Amiya Mia Durham, Chrystina Dziala, Carter Richard Dziedzic, Nathan Joseph Dziob, Michael Joseph Edwards, Devonte Lorne Elliott, Jillian Olivia Elsner, Connor John Errato, Kyle Anthony Errato, Frances Irene Fijalek, Erik Joseph Flis, Meredith Maude Forman, Michelle Theresa-Elizabeth Frank, Sasha B. French, Erin Shea Gaffney, Hannah Marie Gagnon, Alyssa Hanna Gauvin, Julia Johanna Gettings, Zachary Jameson Giblin, Ava Raffaelle Gilbert, Simon Daniel Gonzales, Dante Mikael Gonzalez, Emiko M. Gonzalez, Haley May Gonzalez, Sandiandreanna Gonzalez, Timothy Andrew Gonzalez, Trinidad Luis Gonzalez, Jared Nicholas Greger, Noah Elijah Hickey, Natalie Elizabeth Hillman, Jacob Thomas Holcomb, Martin Joseph Honsberg, Monika Rozsa Horvath, Jaelen Derek Jackson, Ashlynn Rain Jefferson, Adam Jewiak, Roger Daniel Jimenez-Pulla, Hailey Ruth Johnson, Noah James Johnson, Asia Mone’t Jones, Noah Stephen Kachidurian, Gwyneth Leila Kadish, Hope Elizabeth Kirks , Laney Ann Kosakowski, Patrick Krzeminski, Alexander Scott Kurandy, Kaylee Marissa Kurpaska, Ahmad M. Kutb,
Robert LaBelle, Nick Gerard Lachance, Justin John Lacouture, Jaden James Laprise, Kailey Suzanne Laprise, Ian Jason Latko, Samuel Gervais Lavoie, Jahcyrus Lawrence-Bynum, Rose-Marie Lebron, Kevin Aaron Leech, Devin Marcel Levesque, Lydia Kimber-Rose Levine, Brithanie Diane Liddy, Erick Javier Liz, Cole Christian Lockhart, Jacob Anthony Lombardi, Makayla Mae Lopez, Pedro Isais Lopez, Lena MarieMagaraci Losacano, Angelina Rose Lusitani, Cameron Ryan Mace, Jordan Nicolle MacInnis, Hannah Morayma Madramootoo, Loralye-Lee Treasure Maldonado, Joshua Michael Mancuso, Paige Alexa Mangiafico, Emily Paige Marquis, Julianna Marsh, Justin Daniel Marshall, Alyssa Rita Martin, Leah Elise Martin, Trevor Leo Martin, Zachary Ryan Martin, Andy J. Martinez, Angel Elier Martinez Bonilla, Amaya Trinity Massari, Leah Ashley Mastroianni, Ethan Constantine Mathieu, Amisael Matos, Morgan Elizabeth Matos, Trevor John Mays, Riley Michael McCarthy, Maura Elizabeth McGuire, Shane Alden McKay, Riley James McKenney , Paige Louise McLaughlin, Jared Michael McQuarrie, Thomas Joseph Melanson, Jr., Yan Carlos Melendez Cruz, Julia Gisele Michaud, Leah A. Mikoleit, Keith Matthew Lagamson Millare, Jacob Alexander Miller, Ruffon Jermaine Milner, Jasani Louise Mohammed, Morgan Elizabeth Moliengo, Salvador Morales, Brianna Lorraine Mordo, Joseph Albert Morelli, Nicholas Charles Morelli, Romario Christopher Morris, Lauren Nicole Murphy, Brandon Andrew Nicholson, Nykolaz Alberto Nieves, Sabrina Paola Nova, Gabriella Vittoria Nozzolillo, Brianna Nicole Ogonowski, Sergio Olarte, Konrad Olekszyk, Kyle David Orosz, Makayla Renee Orsi, Adam Fabian Ortiz, Miguel Angel Ortiz Ramos, Cory James Ouellette, Michael Robert Palmieri, Ashley Nicole Parker, Justin Luis Pena, Joshua Perez-Ochoa, Noah Christian Piazza, Tristan Noah Plachno, Cody Jacob Plourde, Jacob Anthony Porowski, Brandon Paul Protinick, Cameron Daniel Raymond, Aliah Reid, Hanna Jade Richards, Fiorella Giulianna Rivas-Vasquez, Christopher Rivera, Jerrica Liz Rivera, Neslian Marie Rivera, Juan Antonio Rivera, Josiah Rivera, Aliana Marie Rivoira, Lyra Anika Robertson, Tyler Jerome David Robertson, Alexander Jason Robinson, Aidan Franco Roche, Brianna Lynn Rodriguez, Carlos Omar Rodriguez, Joshua Izaiah Rodriguez, Madeline Julia Rodriguez , Alexander Gabriel Rodriguez, Kaleb Carlos Rohena, Peter Jeremiah Rosado, Santo Raphael Roy, Ryan Patrick Ruszczyk, Ethan Frederick Ryan,
Brittney Ann Sanborn, Daniel Sanchez, Rosangely Esther Santiago, Johnathan Edwin Santos, Darion Sapp, Carson Joseph Sassu, Chelsea Lyn Schaffrick, Kameron Edward Schonrock, Tiffany Michelle Scott, Victoria Serafin, Connor Leighton Sergeant, Kelly Marie Simpson, Jazlynn Debra Singleton, Collin Michael Slone, Shyla Antonia Soto, Gabriel Philip Soucy, Alexander Jason St. Germain, Adrian Stawarz, Dazmeya Nariah Stepney, Timothy Michael Sturges, Nochea David Sulling, Jack Patrick Sullivan, Sean Michael Sullivan, Patrick Sztemberg, Keegan Elizabeth Tedd, Tanner James Tefoe, Molyna Picthmony Tep, Aiden Christofer Thibeault, Julia Madison Tice, Shahana Mohamedhanif Tila, Christina Jamileth Torres, Victoria Nichole Trelli, David Tyminski, Eric Robert Valenzuela, Rachethl Elizabeth Valladares, Alexander Edward Valley, Chad Robert Varkal, Justice Anthony Vassell, Shay Angeliz Vazquez Colon, Daychel Diamond Ventura, Yariel Ventura, Jared Ryan Violette, Benjamin Taylor Wadowski, Malaquan Khari Ward, Ni-Asia Phyllis Wells, Justin Andrew Wietrzykowski, Tyrese Nathaniel Williams, Molly Kathryn Wojenski, Malorey Megan Wolf, Kalimah Worrell, Trey Steven Wright, Megan Gabrielle Yates, Xavior M. Yeakley, Weronika Zatorska, Logan Joe Zdun,